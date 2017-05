IASB : Aktualisierung des IASB-Arbeitsprogramms

-tb- Am 28.4.2017 hat der International Accounting Standards Board (IASB) seinen Arbeitsplan aktualisiert. Bemerkenswert ist, dass die zuvor in einem gemeinsamen Projekt behandelten Themen der Definition eines Geschäftsbetriebs (IFRS 3) und die Neubewertung zuvor gehaltener Anteile (IFRS 3 und IFRS 11) nun in zwei Projekte getrennt wurden. Bezüglich letzterer Thematik soll innerhalb der kommenden sechs Monate eine definitive Änderung publiziert werden, wohingegen die Entscheidung über den Projektfortgang der Definition eines Geschäftsbetriebs noch nicht getroffen wurde. Das umfassende IASB-Arbeitsprogramm ist auf den Internetseiten des IASB publiziert (http://www.ifrs.org/Alerts/Meeting/Pages/April-2017-iasb-update-and-work-plan.aspx).