FASB : Aktualisierung der Bilanzierung von Schulden mit vorzeitiger Rückzahlungsoption

-tb- Der Financial Accounting Standards Board (FASB) hat am 30.3.2017 ein Accounting Standards Update (ASU 2017-08) zur Bilanzierung von Schulden mit Agio und vorzeitiger Rückzahlungsoption per Call-Option veröffentlicht. Der FASB verkürzt die Amortisationsdauer des Agios auf den frühestmöglichen Ausübungszeitpunkt. Bisher wurde das Agio über die vertragliche Laufzeit des Instruments abgeschrieben. Für öffentliche Unternehmen wird die Aktualisierung für Geschäftsjahre nach dem 15.12.2018 anzuwenden sein. Andere Unternehmen müssen die Aktualisierung für Geschäftsjahre nach dem 15.12.2019 anwenden. Eine vorzeitige, freiwillige Anwendung ist für Geschäftsjahre möglich, die noch nicht publiziert wurden. Die Aktualisierung des Standards stellt das FASB auf seiner Internetseite www.fasb.org zur Verfügung.