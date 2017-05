FASB : Aktualisierung der Bilanzierung von Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen

-tb- Der Financial Accounting Standards Board (FASB) hat am 16.5.2017 ein Accounting Standards Update (ASU 2017-10) zur Bilanzierung von Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen veröffentlicht. Topic 853 verlangt, dass der Konzessionär die Dienstleistungskonzessionsvereinbarung nicht als Leasing oder Sachanlagevermögen bilanzieren darf. Mit Veröffentlichung der Aktualisierung stellt der FASB darüber hinaus klar, dass der eigentliche Kunde in einer Dienstleistungskonzession der Konzessionsgeber ist. Die Aktualisierung von Topic 853 ist unter http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169044055&acceptedDisclaimer=true abrufbar.