FASB : Aktualisierung der Bilanzierung des Abgangs nichtfinanzieller Vermögenswerte

-tb- Der Financial Accounting Standards Board (FASB) hat am 22.2.2017 ein Accounting Standards Update (ASU 2017-05) zur Bilanzierung vom Abgang nichtfinanzieller Vermögenswerte veröffentlicht. Die Aktualisierung soll den Anwendungsbereich von Subtopic 610-20 „Other Income—Gains and Losses from the Derecognition of Nonfinancial Assets” des ASU 2014-09 „Revenue from Contracts with Customers“ präzisieren, indem klargestellt wird, dass ein finanzieller Vermögenswert in den Anwendungsbereich von Subtopic 610-20 fällt, sofern er der Sache nach als nichtfinanziell definiert wird. Dies ist der Fall, wenn im Wesentlichen der gesamte beizulegende Zeitwert des Vermögenswertes, der der Gegenpartei zugesichert ist, auf nichtfinanziellen Vermögenswerten basiert. Die Aktualisierung wird, wie das ASU 2014-09, für Geschäftsjahre nach dem 15.12.2017 anzuwenden sein. Eine vorzeitige, freiwillige Anwendung ist für Geschäftsjahre nach dem 15.12.2016 möglich. Die Aktualisierung des Standards stellt das FASB auf seiner Internetseite zur Verfügung (http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168837607).