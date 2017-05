ACCA : Änderungsvorschläge zum IR-Rahmenkonzept

-tb- Am 3.5.2017 hat die Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) eine Stellungnahme zum Rahmenkonzept der integrierten Berichterstattung veröffentlicht. In der Stellungnahme betont die ACCA, dass sie eine größere Anwendung des IR-Rahmenkonzepts befürwortet. Die ACCA geht davon aus, dass das Rahmenkonzept zu einer verbesserten Berichterstattung und verantwortungsvolleren Unternehmenspraktiken führen würde. Allerdings empfiehlt die Vereinigung gezielte Anpassungen, um die Relevanz der Wertgenerierung und des Kapitalien-Ansatz zu signalisieren. Der umfassende Bericht ist auf den Internetseiten der ACCA verfügbar (http://www.accaglobal.com/gb/en/news/2017/may/ir-framework.html).