Klaus D. Hahne : Neuer Anlauf der Finanzverwaltung zur Vergangenheitsbewältigung bei sog. cum/cum-Geschäften

Mit BMF-Schreiben vom 11.11.2016 (IV C 6 – S 2134/10/10003-02, BStBl. I 2016, 1324) sollten Dividenden- (oder besser: Kapitalertragsteuer-)Arbitragegeschäfte mit deutschen Aktien, die vor Einführung von § 36a EStG zum 1.1.2016 getätigt wurden, geregelt werden. Das Ergebnis ist bekannt: Aufgrund öffentlichen/politischen Drucks wurde die ursprünglich „großzügig“ ausfallende Verwaltungsregelung zurückgezogen und durch das jetzt vorgelegte Schreiben vom 17.7.2017 – IV C 1 – S 2252/15/10030 :005 ersetzt. Das Schreiben vom 11.11.2016 gilt nur noch für Fälle der sog. strukturierten Wertpapierleihe (Rn. 5), denen bereits mit § 8b Abs. 10 KStG weitestgehend die Grundlage entzogen wurde.

Das vorliegende Schreiben regelt die steuerliche Behandlung unterschiedlicher Geschäfte mit deutschen Aktien um den Dividendentermin. Zugrunde liegt dabei jeweils die Übertragung von Aktien vor dem Dividendenstichtag durch einen nicht (voll) anrechnungsberechtigten Aktionär (z. B. Ausländer) auf einen grundsätzlich anrechnungsberechtigten Steuerpflichtigen, der die Aktien über den Dividendenstichtag hält, die vereinnahmten Dividenden in wesentlichen Teilen an den Übertragenden weitergibt und etwaige Kursrisiken aus den Aktien absichert (Rn. 8 ff.). Der Übertragende vermeidet so eine Definitivbelastung mit deutscher Kapitalertragsteuer; der Inhaber der Aktien am Dividendenstichtag erhält eine Marge.

Indem Inhabern der Aktien am Dividendenstichtag die Anrechnung der auf die Dividenden erhobenen Kapitalertragsteuer (ganz oder teilweise) versagt wird, will das BMF den Geschäften nun rückwirkend die wirtschaftliche Grundlage entziehen. Faktisch wendet die Finanzverwaltung damit die seit 2016 geltenden Regelungen des § 36a EStG rückwirkend an (vgl. auch den Hinweis auf eine 45-tägige Laufzeit von Wertpapierdarlehen in Rn. 16). Sie begründet dies mit § 42 AO, da „cum/cum-Gestaltungen“ oftmals einen Missbrauch rechtlicher Gestaltungen darstellen (Rn. 14). Dies überrascht, da entsprechende Geschäfte – soweit bekannt – in der Vergangenheit nicht beanstandet wurden.

Das BMF stellt unterschiedliche Formen von „cum/cum-Gestaltungen“ typisierend dar. Merkmale zu beanstandender Geschäfte seien regelmäßig, dass diese im Wesentlichen der Steuerarbitrage dienten und (im Übrigen) ein wirtschaftlich vernünftiger Grund fehlte (Rn. 14). Damit finde § 42 AO Anwendung. Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den Aktien wird dabei nicht in Zweifel gezogen (Rn. 11), weder bei Wertpapierdarlehen, noch bei Wertpapierpensionsgeschäften. Voraussetzung dürfte aber sein, dass der Erwerber vor dem Dividendenstichtag Eigentümer der Aktien wurde.

Als Rechtsfolge von § 42 AO wird dem Anteilseigner die Anrechnung der auf die vereinnahmte Dividende erhobenen Kapitalertragsteuer versagt (Rn. 15). Wurde hingegen (aufgrund einer Steuerbefreiung o. ä.) keine Kapitalertragsteuer einbehalten, sei diese nachzuerheben. Beide Fälle führen zu steuerlich abziehbaren Verlusten des Anteilseigners. Die Höhe der nicht anrechenbaren oder nachzuerhebenden Kapitalertragsteuer hängt dabei (anders als bei § 36a EStG) von dem steuerlichen Status des Übertragenden ab (Rn. 15).

Das Schreiben findet grundsätzlich in allen offenen Fällen Anwendung (Rn. 36). Wurden die Aktien jedoch von einer steuerpflichtigen EU- oder EWR-Kapitalgesellschaft i. S. d. § 32 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 KStG erworben, werden Transaktionen mit Dividendenstichtag vor dem 1.3.2013 nicht aufgegriffen (Rn. 37). Dies dürfte dazu dienen, andernfalls bestehenden europarechtlichen Bedenken vorzubeugen.

Die Verwaltungsregelung wird unter den betroffenen Steuerpflichtigen wenig Begeisterung auslösen. Dies liegt nicht nur an den zu erwartenden finanziellen Folgen. Auch dass die Finanzverwaltung derartige Geschäfte in der Vergangenheit nicht beanstandet hat und nun rückwirkend „zugreifen“ will, dürfte auf wenig Verständnis stoßen. Bemerkenswert ist die faktische zeitliche Vorverlegung wesentlicher Regelungswirkungen des § 36a EStG; dies wäre aufgrund des allgemeinen Rückwirkungsverbotes jedenfalls gesetzgeberisch ausgeschlossen. Zudem lässt das Schreiben konkrete Anwendungsfragen offen, die in der Praxis zum Streit führen können. Nachfolgend werden einige Punkte skizziert:

Unklar ist, in welcher Form sich der Missbrauchsvorwurf des § 42 AO (Rz. 14) entkräften lässt. Im Schreiben vom 11.11.2016 ist der Nachweis eines positiven Ergebnisses vor Steuern vorgesehen. Dies wird nun offenbar nicht mehr akzeptiert. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Gerichte dies anders beurteilen.

Fraglich ist zudem, welche Bedeutung die tatsächliche Preisgestaltung bei „cum/cum-Geschäften“ für die Anwendung von § 42 AO hat. Konkret geht es um Fälle, bei denen nachweisbar marktübliche Konditionen vereinbart wurden, weil z. B. entsprechende Arbitragemöglichkeiten in den allgemeinen Marktkonditionen eingepreist waren. Hier dürfte § 42 AO eigentlich keine Anwendung finden.

Problematisch sind auch die Regelungen zu Kettengeschäften (Rn. 21 ff.). Ein Erwerb der betreffenden Aktien von einem steuerpflichtigen Inländer bietet eigentlich keine Veranlassung, sich über etwaige Steuervorteile Gedanken zu machen. Folglich kann auch § 42 AO keine Anwendung finden. Jedenfalls erscheint es unangemessen, die Rechtsfolgen (allein) dem Erwerber der Aktien aufzubürden.

Gleichgerichtete Überlegungen können auch für Erwerbe über die Börse angestellt werden, wenn unklar ist, wer der Verkäufer der betreffenden Aktien war.

Auch die technische Anwendung der Verwaltungsgrundsätze bietet Konfliktpotential. Hierzu ein einfaches Beispiel: Bank A (in Deutschland ansässig) hielt insgesamt 1 000 Aktien der D-AG. Davon entfielen 300 auf Bestände der Liquiditätsreserve, 500 wurden kurzfristig mittels Wertpapierdarlehen von einem Cayman-Fonds geliehen und 200 wurden über die Börse erworben. Kurssicherungsgeschäfte hat die Bank für 500 Aktien abgeschlossen. Über den Dividendenstichtag hat Bank A nun 400 Aktien an Bank B (ebenfalls in Deutschland ansässig) mittels Wertpapierdarlehen übertragen. Fraglich ist, ob Bank B hier die Kapitalertragsteuer-Anrechnung auf die vereinnahmten Dividenden gem. § 42 AO zu versagen ist und – wenn ja – in welcher Höhe.

Diskussionswürdig sind schließlich auch die Regelungen zu Geschäften inländischer Investmentfonds. Aufgrund deren Steuerbefreiung tatsächlich nicht einbehaltene Kapitalertragsteuer soll von den Fonds nacherhoben werden (Rn. 30). So gezahlte Kapitalertragsteuer wird aber wohl nicht zu anrechenbaren Steuern der Anleger führen. Eine Haftung der Depotbank (Rn. 31) dürfte dagegen regelmäßig an einer fehlenden Pflichtverletzung gem. § 44 Abs. 5 S. 1 EStG scheitern.

Dipl.-Volksw. Klaus D. Hahne, StB, ist National Tax Partner bei Dechert LLP., Frankfurt a. M. Er berät Unternehmen, Banken und Finanzdienstleister zu Fragen des nationalen und internationalen Steuerrechts, der Strukturierung von Investmentfonds sowie zur Umsatzsteuer.