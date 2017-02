ArbG Berlin : Kündigungsschutz nach MuSchG im Fall eines Auflösungsantrags analog

ArbG Berlin, Urteil vom 23.9.2016 – 28 Ca 4975/16

Leitsätze

1. Fällt nach sozialwidriger Kündigung ein Auflösungsantrag des Arbeitgebers (§ 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG) in den Zeitraum der Schwangerschaft der Betroffenen, so gilt der Sonderkündigungsschutz des § 9 Abs. 1 MuSchG für den Auflösungsantrag entsprechend (Anlehnung an Sächsisches LAG 12. April 1996 – 2 [4] Sa 102/96 – NZA-RR 1997, 9 = LAGE § 1 KSchG Betriebsbedingte Kündigung Nr. 37 [Leitsatz 3.]).

2. Beruht der Eindruck des Arbeitgebers, die schwangere Arbeitnehmerin habe hinsichtlich seiner Bemühungen um Vermittlung einer Anschlussbeschäftigung durch deren Negierung im Kündigungsschutzprozess „gelogen“, auf einem Missverständnis, so genügt seine wegen der „Lüge“ als Vertrauensverlust geltend gemachte Betroffenheit nicht ohne Weiteres, um eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsprechung der Gerichte für Arbeitssachen (vgl. etwa BAG 2. November 1983 – 2 AZR 204/82 – n.v. [„Juris“-Rn. 25]; im Anschluss etwa BAG 14. Mai 1987 – 2 AZR 294/86 – AP § 9 KSchG 1969 Nr. 18 = NZA 1988, 16 = DB 1988, 295 [B.II.1. - „Juris“-Rn. 17]) für „sinnlos“ zu erachten.

Sachverhalt

Es geht im Wesentlichen (noch) um einen Auflösungsantrag (hier: des Arbeitgebers) nach sozialwidriger Kündigung (§ 9 Abs. 1 Satz 2[1], Abs. 2[2], § 10[3] KSchG). - Vorgefallen ist folgendes:

I. Wegen der Verhältnisse der Parteien und wegen des Sach- und Streitstandes wird zunächst auf die tatbestandlichen Angaben im Teilurteil vom 10. Juni 2016[4] verwiesen, das im Berufungsrechtszug in Kürze zur Überprüfung ansteht. Erstinstanzlich geht es derzeit noch um einen Auflösungsantrag der Beklagten im Schriftsatz vom 31. Mai 2016[5] und um eine mit Schriftsatz vom 20. Juli 2016 erhobene Zahlungsklage der Klägerin über 1.145,-- Euro (netto), mit der sie Vergütung für Mai 2016 nebst Prozesszinsen einfordert.

II. Mit besagtem Auflösungsantrag hat es folgende Bewandtnis:

1. Während die Beklagte plante[6], das Arbeitsverhältnis der Klägerin zu beenden, ließ sie diese durch einen ihrer Sachwalter (Herrn M. K.[7]) per E-Mail vom 18. März 2016 (Kopie[8]: Urteilsanlage I.) unter Beifügung dreier – voneinander (wohl) nur im Teilzeitgrad unterscheidenden – Stellenangebote eines Dritten (Kopien[9]: Urteilsanlagen II.1. bis II.3.) dies wissen:

„Betreff: Stellen aus der Behindertenhilfe

wie besprochen die Stellenanzeigen aus der Behindertenhilfe. Ich würde mich für Sie freuen, wenn Sie eine der drei Stellen antreten könnten. Wie gesagt können Sie sich ja auch auf mehrere Stellen bewerben, dass erhöht die Chancen, auch wenn nicht alle Anforderungen auf Sie zutreffen. Wenn Sie die Bewerbungen an die Behindertenhilfe geschickt haben, dann geben Sie mir bescheid, dann kann ich Kontakt mit Herrn L.[10] aufnehmen und für Sie ein gutes Word einlegen.

Schönes Wochenende!“.

2. Die Klägerin tat, wie ihr geheißen: Per E-Mail vom 24. März 2016 (Kopie[11]: Urteilsanlage III.) wandte sie sich so an den ihr genannten Herrn L.:

„Betreff: Bewerbung zur kaufmännische Sachbearbeiterin

… anbei sende ich Ihnen meine Bewerbung für die Stellenausschreibungen zur kaufmännischen Sachbearbeiterin. Die Bewerbung bezieht sich auf die drei ausgeschriebenen Stellen“.

Auch Herr K. hielt Wort: Er schrieb Herrn L. unter dem 29. März 2016 (Kopie[12]: Urteilsanlage IV.):

„Betreff: Bewerbung Verwaltung Natalie K. [Name der Klägerin im Original ausgeschrieben; d.U.]

… zunächst erreichen Sie herzliche Grüße aus dem Paul-Gerhardt-Stift.

Sie haben Stellenanzeigen für Mitarbeiter in der Verwaltung geschalten. Eine unserer Mitarbeiterinnen möchte sich gerne bei Ihnen bewerben. Sie hat ihre Ausbildung zur Bürokauffrau im EjS erfolgreich abgeschlossen und seidem mehrere Jahre Berufserfahrung (Jugendhilfe, S. GmbH) und kennt sich daher gut mit Strukturen im Stift aus. Wir würden uns für Frau K. freuen, wenn Sie sie in Ihrem Bewerbungsverfahren berücksichtigen würden.

Für Rückfragen stehe ich sehr gern zur Verfügung“.

3. Es half nichts: Während aus den Bewerbungen der Klägerin bei der „Behindertenhilfe“ nichts wurde, empfing sie mit Schreiben vom 31. März 2016 die Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses zur Beklagten (Kopie: Urteilsanlage V.). Sie (Kündigung) veranlasste die vorliegende Klage:

a. Nachdem die Klägerin besagte Kündigung im hiesigen Rechtsstreit zur gerichtlichen Überprüfung gestellt hatte, ließ die Beklagte mit Schriftsatz vom 4. Mai 2016[13] unter anderem dies vortragen:

„Der Entleiher hat sich entschieden, den Auftrag über die Entleihe nicht

über den 29.02.2016 hinweg fortzuführen und deshalb den Entleihervertrag gekündigt. Die Bemühungen des nachbenannten Zeugen, für die Klägerin einen anderweitigen Einsatzort zu finden, waren erfolglos. Der Zeuge hat mehreren (potentiellen) Kunden, bei denen offene Stellen im Verwaltungsbereich zu erkennen waren, Personaldienstleistungen, die die Klägerin hätte erbringen können, erfolglos angeboten (Beweis: … ).

Der vorbenannte Zeuge hat darüber hinaus die Klägerin auf diverse Stellenangebote hingewiesen; die Bewerbungen der Klägerin, waren jedoch nicht erfolgreich.

Nachdem die Versuche des vorbenannten Zeugen, für die Klägerin eine Anschlussbeschäftigung zu finden, nicht erfolgreich waren, wurde mit Schreiben vom 22.03.2016 beim Betriebsrat die Zustimmung zu einer betriebsbedingten Kündigung beantragt“.

b. Hierauf reagierte die Klägerin durch ihren Bevollmächtigten per Schriftsatz vom 18. Mai 2016[14] mit diesen Worten:

„Der Arbeitsbedarf für die Klägerin und ihr Arbeitsplatz bestehen über den 29.02.2016 fort (Beweis: … ).

Die Klägerin wurde von dem Zeugen auf keinerlei weitere Stellenangebote hingewiesen. Schon gar nicht auf ,diverse Stellenangebote'.

Selbst bei Unterstellung der Richtigkeit der zu beweisenden Angaben des Leiters Koordination M. K., käme es darauf nicht an, da der Arbeitsplatz der Klägerin ja gerade nicht weggefallen war und ist“.

c. Dies kam bei der Beklagten nicht gut an:

ca. Sie legte zunächst im Schriftsatz vom 23. Mai 2016[15] Wert auf diese Feststellungen:

„Der nachbenannte Zeuge, Herr M. K., fragte aufgrund eines Jobangebotes der E. J. B. gGmbH bei dortigen kaufmännischen Leiter an, ob ein Interesse an der Überlassung der Klägerin im Wege des Personalleasings bestünde. Dies wurde verneint. Der Zeuge informierte die Klägerin über drei bei der Behindertenhilfe ausgeschriebene Jobs ( … [Urteilsanlage II.1. bis II.3.]) und riet ihr, sich direkt dort zu bewerben. Als sich die Klägerin bei der Behindertenhilfe bewarb, übermittelte der Zeuge einen Empfehlungsbrief an den kaufmännischen Leiter.

Die Klägerin lügt, wenn sie vortragen lässt, dass sie vom Zeugen auf keinerlei weitere Stellenangebote hingewiesen worden sei. Wegen dieses versuchten Prozessbetruges wird nunmehr der Betriebsrat wegen einer beabsichtigten vorsorglichen fristlosen Kündigung angehört werden (Beweis: … )“.

cb. Per 31. Mai 2016[16] kam die Beklagte, während sie einen Hilfsantrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses ankündigte[17], wie folgt auf das Thema zurück:

„ … ist die Behauptung der Klägerin im Schriftsatz vom 18.05.2016, der hier am 19.05.2016 zugestellt wurde, es habe nach der Kündigung der Entleihe durch die E. J. S. GmbH keinerlei Vermittlungsbemühungen oder Informationen über zu besetzende Stellen durch Herrn K. gegeben, eine Lüge.

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf die beiliegende E-Mail von Herrn K. [Urteilsanlage I.], die am 18.03.2016 nebst drei Anzeigen [Urteilsanlagen II.1. bis II.3.] an die Klägerin abgesandt wurde; das Anschreiben der Klägerin vom 24.03.2016 an Herrn L. [Urteilsanlage III.], mit dem sie sich beworben hat, und das Schreiben von Herrn K. an Herrn L. vom 29.03.2016 [Urteilsanlage IV.].

Das Bewerbungsschreiben der Klägerin vom 24.03.2016 wurde von der Klägerin aufgrund der Bitte im Beklagtenschreiben vom 18.03.2016 zur Kenntnis übermittelt.

Aus Sicht der Beklagten liegt ein versuchter Prozessbetrug vor, der eine vorsorgliche und hilfsweise weitere fristlose Kündigung des Dienstverhältnisses rechtfertigt. Diesbezüglich wurde der Betriebsrat mit Schreiben vom 23.05.2016 angehört. Ein Widerspruch wurde nicht erhoben. … “.

cc. Darauf reagierte die Klägerin durch ihren Bevollmächtigten, der bereits die vorerwähnte Absichtserklärung als weitere Kündigung missverstand[18], per Schriftsatz vom 2. Juni 2016 und diesen Worten[19]:

„Die unglücklichen Schlagworte wie ,Lüge' und ,versuchter Prozessbetrug' dienen nicht der Wahrheitsfindung und rechtfertigen weder eine ,vorsorgliche' noch eine ,hilfsweise', auch nicht ,weitere' oder gar ,fristlose Kündigung des Dienstverhältnisses' (?).

Der Beklagten-Vertreter übersieht geflissentlich, dass die Kündigung der Klägerin vom 31.03.2016 herrührt. Die von der Beklagten behaupteten Vermittlungsbemühungen und/oder Informationen über zu besetzende Stellen durch den Zeugen K. erfolgten aber lange vor dieser Kündigung! Reicht doch der Prozessbevollmächtigte der Beklagten daselbst die E-Mail des Zeugen M. K. an die Klägerin vom 18.03.2016 zu den Gerichtsakten.

Also 2 Wochen vor der Kündigung!

Damit ist bewiesen, dass, wie von der Klägerin vorgetragen, dieser nach der Kündigung jedenfalls keinerlei solche Stellenangebote überlassen wurden. Die Klägerin hat mithin lediglich im Rahmen ihrer prozessualen Wahrheitspflicht vorgetragen und vortragen lassen“.

d. Das sieht die Beklagte anders: Nachdem sie mit Schriftsatz vom 9. Juni 2016 neuerlich ihre Sicht der Dinge hatte prozesskundig machen lassen[20], erklärte sie mit Schreiben vom „16. Juli 2016“ (Kopie: Urteilsanlage VI.), das die Klägerin (wohl) am 16. Juni 2016 erreichte, die Kündigung „aus wichtigem Grund unter Beachtung der arbeitsvertraglichen/tariflichen Frist von einem Monat zum Monatsende zum nächst möglichen Termin“.

III. Dies lässt die Klägerin nicht gelten: Sie erstreckte ihre Feststellungsbegehren vielmehr mit einer am am 22. Juni 2016 bei Gericht eingegangenen und der Beklagten fünf Tage später (27. Juni 2016) zugestellten Schriftsatz vom 21. Juni 2016[21] unter Hinweis auf ihren schon zitierten Ausführungen vom 2. Juni 2016[22] auf die neuerliche Kündigung. Dazu hat sie unter anderem nochmals darauf verweisen lassen, dass die Vermittlungsversuche der Beklagten für sie (aus der Zeit) „vor der Kündigung vom 31.03.2016“ hergerührt hätten. - Die jüngste Kündigung (Urteilsanlage VI.) hat die Beklagte indessen mit Schriftsatz vom 22. Juni 2016 wiederum für hinfällig erklärt[23], nachdem sie von einer Schwangerschaft der Klägerin erfahren hatte. In diesem Punkt haben die Parteien sich im Kammertermin am 23. September 2016 klarstellend darauf verständigt[24], dass die auf den 16. Juli 2016“ datierte Kündigung gegenstandslos sei und die Beklagte daraus keine Rechte gegen die Klägerin mehr herleite.

IV. Die Klägerin beantragt zuletzt[25] sinngemäß,

die Beklagte zu verurteilen, ihr 1.445,-- Euro (netto) nebst Zinsen[26] in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit[27] zu zahlen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, für den Fall ihres Unterliegens das Arbeitsverhältnis gegen Entrichtung einer Abfindung nach Maßgabe der §§ 9[28] u. 10[29] KSchG aufzulösen.

Die Klägerin beantragt,

den Auflösungsantrag zurückzuweisen.

V. Die Beklagte hält die Zahlungsklage der Sache nach für nicht spruchreif[30] und den Auflösungsantrag aus den schon zitierten Gründen für gerechtfertigt[31].

VI. Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und auf deren Anlagen sowie auf den Inhalt der Sitzungsniederschriften verwiesen.

Aus den Gründen

Soweit über die Streitfragen der Parteien noch förmlich zu befinden war, ist die Klage begründet (s. sogleich A.), während dem Auflösungsantrag der Beklagten kein Erfolg beschieden ist (s. unten, S. 10 ff. [B.]). - Im Einzelnen:

A. Das Maigehalt – 1.445,-- Euro (netto)

Die Klägerin kann von der Beklagten für Mai 2016 dem Grunde nach Gehalt für Mai 2016 fordern. Dasselbe gilt für die verlangten Prozesszinsen. Der Anspruch auf die Arbeitsvergütung folgt aus § 611 Abs. 1 BGB[32] und den Grundsätzen des sogenannten Annahmeverzugs, § 615 Satz 1 BGB[33]; die Zinsen sind aufgrund der §§ 291[34], 288 Abs. 1 Satz 2[35] BGB in Verbindung mit §§ 261 Abs. 1[36], 253 Abs. 1[37] ZPO) wie beantragt zu entrichten. - Die Einwände der Beklagten änderen daran nichts.

I. Die Zahlungsklage ist „spruchreif“. Insbesondere ist die zu erwartende Überprüfung der Kündigungsschutzklage im Berufungsrechtszug nicht „vorgreiflich“ (s. oben, S. 7 Fn. 30), jedenfalls nicht im Sinne der § 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG[38], §§ 495 Abs. 1[39], 148[40] ZPO. Abgesehen davon, dass das Teilurteil mit der Kündigung im Schreiben vom 31. März 2016 keinem „anderen“ Rechtsstreit im Sinne der Aussetzungsvorschriften entspringt, liefe eine Aussetzung im hiesigen Kontext auch - offensichtlich – dem Sinn des eigens kodifizierten Beschleunigungsgebots in § 9 Abs. 1 ArbGG[41] zuwider[42].

II. Was den Umfang der Verzugsvergütung anbelangt, so ist das Gericht aus der Bezifferung mit 1.445,-- Euro (netto) allerdings nicht „schlau“ geworden: Die Klägerin hat Herkunft und Zusammensetzung dieser Forderung nicht näher verbalisiert, sondern Kopien von Verdienstabrechnungen für Februar und März 2016 eingereicht, denen zu entnehmen sei, dass sich ihr Grundgehalt auf 1.703,-- Euro (brutto) belaufe, dem ein „Nettoverdienst in Höhe von 1.222,50 €“ entspreche[43]. Bei dieser Sachlage kann ihr das Gericht für Mai 2016 nicht mehr als eben besagte 1.222,50 Euro (netto) zusprechen, womit im Zweifel dem in Anlehnung an einschlägige Grundsätze zur Krankenvergütung (auch) beim Annahmeverzug maßgeblichen sogenannten Lohnausfallprinzip[44] Rechnung getragen ist.

III. Die Konsequenzen spiegelt der Tenor zu I. und II. des Schlussurteils.

B. Der Auflösungsantrag der Beklagten

Kein Erfolg ist hingegen dem Antrag der Beklagten beschieden, das Arbeitsverhältnis durch richterliches „Machtwort“ aufzulösen, auch nicht gegen Entrichtung einer Abfindung (§§ 9 Abs. 1 Satz 2[45], 10 Abs. 1[46] KSchG). Das folgt hier schon daraus, dass nach zutreffender Auffassung in der Instanzgerichtsbarkeit[47] und Teilen des Fachschrifttums[48] in analoger Anwendung des § 9 Abs. 1 MuSchG[49] bei Schwangerschaft neben dem Kündigungsverbot auch kein Auflösungsrecht nach § 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG besteht. Darauf stellt die Kammer zur Vermeidung einer „Überraschungsentscheidung“ hier aber nicht ab, weil sie in der mündlichen Verhandlung auf die Problematik nicht hingewiesen hatte[50]. Indessen gibt das in bekanntlich bewusster Abkehr des Nachkriegsrechts vom historischen Vorbild im Betriebsrätegesetz 1920[51] (§ 87 Abs. 2 Satz 1 BRG[52]) nicht auf „Freikauf“[53], sondern auf Bestandssicherung gerichtete KSchG[54] den von der Beklagten erstrebten Trennungsgrund für den hiesigen Streitfall auch tatbestandlich nicht her. - Der Reihe nach:

I. Der Beklagten ist einzuräumen, dass § 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG dem Arbeitgeber bei (objektivierbaren) „Gründen“ das Recht auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Gerichtsentscheid zubilligt, wenn eine den Betriebszwecken dienliche Zusammenarbeit „nicht [zu] erwarten“ sei. In diesem Zusammenhang können nach der Rechtsprechung der Gerichte für Arbeitssachen zwar in der Tat auch Umstände Bedeutung erlangen, die sich im Anschluss an die – unwirksame – Kündigung im nachfolgenden Kündigungsrechtsstreit ergeben haben[55]. Allerdings ist wegen des besagten Schutzzwecks nach eingespielter und nicht zuletzt grundrechtlich inspirierter Judikatur sowohl der Fachgerichte[56], als auch des Bundesverfassungsgerichts[57] (BVerfG) ein strenger Maßstab anzulegen, wenn es um die Beurteilung der Grundlagen und Tragweite des zu fällenden Wahrscheinlichkeitsurteils geht. Nicht zuletzt deshalb können nicht lediglich einzelne Fehlgriffe in der Prozessführung der gekündigten Arbeitsperson oder gar Missverständnisse zwischen den Parteien des Kündigungsschutzprozesses dazu herhalten, dem Arbeitgeber den gesuchten Trennungsgrund zu liefern. Insofern wäre zum einen im Auge zu behalten, dass gerade Gerichtsverfahren mit ihren typischerweise beiderseitigen Bemühungen, hier schon um der Selbstachtung willen keinesfalls „den Kürzeren zu ziehen“, psychologisch wie situativ vielfach dazu tendieren, Erinnerungsbilder der Beteiligten zu trüben[58]. Zum anderen bliebe zu beachten, dass die Ursache der Begegnung vor Gericht wegen seines Trennungsakts immerhin beim Arbeitgeber liegt. Auch insofern blieben etwaige Klagen seinerseits über den „Stil“ dortigen Agierens der Gegenseite mit Augenmaß zu würdigen (s. dazu noch unten, S. 13-15 [2.]).

II. Im Lichte dessen kann von einer Zerrüttung der hiesigen Beziehungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG[59] (BVerfG a.a.O.[60]) bei näherem Hinsehen keine Rede sein. Die Beklagte missversteht bereits, was ihr die Klägerin in den inkriminierten Fragmenten ihrer Prozessführung zu entgegnen sucht; sie überschätzt die Durchschlagskraft der solcherart geltend gemachten Betroffenheit aber auch im Übrigen:

1. Die Beklagte nimmt ebenso erklärtermaßen wie beharrlich Anstoß daran, dass die Klägerin im Rechtsstreit „gelogen“ habe:

a. Als Beleg gilt ihr deren Aussage im (Anwalts-)Schriftsatz vom 18. Mai 2016 (s. oben, S. 4 [b.]), sie sei von Herrn K. „auf keinerlei weitere Stellenangebote hingewiesen“ worden. Hintergrund dessen war allerdings die vorherige eigene Darstellung der Beklagten im Schriftsatz vom 4. Mai 2016 (s. oben, S. 3-4 [a.]), in der diese berichtet hatte, dass Herr K. mehreren potentiellen Kunden, bei denen offene Stellen im Verwaltungsbereich zu erkennen gewesen seien, Personaldienstleistungen durch die Klägerin angeboten habe. „Darüber hinaus“, so die Beklagte seinerzeit wörtlich (S. 4 [vor b.]), habe er die Klägerin auch „auf diverse Stellenangebote hingewiesen“, die dann allerdings keine Folgebeschäftigung erbracht hätten.

b. Diese zeitliche wie kontextuelle Abstufung im Schilderungsbild zeigt anschaulich, dass die Parteien in den von der Beklagten inkriminierten Passagen der Klägerseite ersichtlich aneinander vorbeireden. Das macht die Reaktion der Klägerin auf den Vorwurf der „Lüge“ (s. oben, S. 5 [cc.]) auch deutlich: Während diese die Geschehensschilderung erkennbar – und nach dem objektiven Erklärungswert auch richtig - als unterschiedliche Zeitabschnitte auffasst, von denen der eine die Phase vor und der andere jene nach dem Empfang ihrer Kündigung (31. März 2016[61]) betrifft, und dabei die Vorgeschichte mit dem im Rechtsstreit aktenkundig gewordenen E-Mail-Austausch (s. oben, S. 2-3 [II.1. und II.2.]; Urteilsanlagen I. bis IV.) phänomenologisch gleichsetzt, schreibt die Beklagte ihr ungeachtet dessen den Versuch zu, besagte „Vorgeschichte“ kurzerhand zu leugnen. Das entspricht jedoch nicht sachgerechtem Verständnis (§§ 133[62], 157[63] BGB) der Ausführungen der Klägerin. Insbesondere wird dem nicht die zur Fundierung des Auflösungsantrags gegebene Behauptung der Beklagten[64] gerecht, die Klägerin habe – komplett? - „in Abrede stellen lassen, dass es Vermittlungsbemühungen“ Herrn K. gegeben habe.

2. Verfehlt die Beklagte damit schon den konkreten Gegenstand der als Grundlage des verfolgten Auflösungsantrags bekämpften Äußerungen der Klägerin[65], so sei nur ergänzend daran erinnert, dass es die im Rechtsstreit ausgetauschten Angriffs- und Verteidigungsmittel angesichts der eingangs skizzierten Spannungslage im Konflikt vor Gericht (s. oben, S. 12 [vor II.]) ohnehin nicht vertragen, unbesehen „auf die Goldwaage“ gelegt zu werden:

a. Nicht ohne Grund berücksichtigen die Gerichte für Arbeitssachen in solchem Zusammenhang, dass die Prozessführung der Zielperson sozialwidriger Kündigung(en) vom darin versuchten Ausschluss des Adressaten aus dem betrieblichen Sozialgeschehen nicht einfach isoliert werden kann[66]. Dem entspricht, dass etwaige einschlägige rhetorische Fehlgriffe erst dann als Trennungsgründe Aussicht auf Anerkennung finden, wenn eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ihretwegen „sinnlos“ erscheint[67]. Hieraus erklärt sich weiter, warum die Gerichte als typische[68] Auflösungsgründe „etwa Beleidigungen, sonstige ehrverletzende Äußerungen oder persönliche Angriffe des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, Vorgesetzte oder Kollegen“[69] und damit kommunikatorische Offensiv-akte benennen. Das ist von schlichtem Bestreiten gegnerischer Behauptungen im Prozess kategorial zu unterscheiden. Außerdem wäre bei allem Bedacht darauf zu nehmen, dass hinter der „Zurechnung“ verärgernder Ausführungen des Prozessbevollmächtigten einer Arbeitsperson bekanntlich der Gedanke ihrer Verantwortlichkeit wegen der – faktisch zuweilen begrenzten - Möglichkeit steht, dessen Verhalten zu beeinflussen[70]. Schließlich sollte auch ein Aspekt nicht zu kurz kommen, der der nun schon wiederholt (S. 12 [vor II.]; S. 13 [2.]) angeklungenen Tendenz des Zivilprozesses entspringt, mit – häufig beiderseits - „harten Bandagen“[71] geführt zu werden[72]. Hierzu ist im Fachschrifttum schon vor Jahrzehnten – wenn auch in anderem Kontext – auf das Problem verwiesen worden, dass es mit den Prinzipien der Rechtsgleichheit in Konflikt zu geraten droht, wenn Vertragsparteien trotz sachlich identischer Ausgangslage gleichwohl nur über deutlich imparitätische Mittel verfügen, kränkende Übergriffe der anderen Seite zu beantworten[73]. Die Frage, die hier allerdings weder vertieft noch entschieden zu werden braucht, könnte im Blick auf die Vorschriften zum Auflösungsantrag nach § 9 Abs. 1 KSchG deshalb akut werden, weil angesichts der unterschiedlichen Angewiesenheit der Parteien des Kündigungsschutzprozesses auf Fortsetzung des Arbeitsvertrags ein auffälliges Missverhältnis festzustellen sein könnte.

b. Für den Streitfall können solche Fragen indessen, wie gesagt, auf sich beruhen. Wie bereits gezeigt (s. oben, S. 12-13 [1.]), bewegt sich die hiesige Phänomenologie des Geschehens nicht einmal in der Nähe von Sachverhalten, die eine nachhaltige Verstimmung der Beziehungen objektiv rechtfertigen könnten. Insofern wäre neben allen übrigen Gesichtspunkten schließlich noch im Auge zu behalten, dass die hiesigen Beteiligten tatsächlich weit mehr als als die vergleichsweise „junge“ Arbeitsbeziehung seit April 2012[74] verbindet: Dem von der Beklagten beigebrachten „Lebenslauf“ der Klägerin (Kopie[75]: Urteilsanlage VII.) ist nämlich zu entnehmen, dass diese dem betrieblichen Verbund des E. J. seit spätestens 2007 erhebliche Teile ihrer Lebenszeit widmet. Spätestens angesichts einer derart langjährigen Weggemeinschaft ein bei der Abwehr sozialwidriger Kündigung entstandenes Missverständnis zum ultimativen Trennungsgrund aufzubauen, sprengte letztlich jedes Maß zu wahrender Verhältnismäßigkeit.

III. Was aus allem folgt, bringt der Tenor zu III. zum Ausdruck.

C. Kosten und Streitwerte

Für Kosten und Streitwert lässt es sich kurz machen:

I. Soweit das Gericht über die Verpflichtung zur Tragung der Kosten seiner Inanspruchnahme befunden hat, bedurfte es hierzu keines Antrags (§ 308 Abs. 2 ZPO[76]). Diese Kosten hat es den Parteien, soweit über die Klage noch streitig befunden werden musste, an sich nach ihren Anteilen am Unterliegen zuweisen müssen (§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO[77]). Da der Anteil der Klägerin am Unterliegen sich allerdings als vergleichsweise marginal darstellt, hat das Gericht von der in § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO[78] vorgezeichneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die entsprechenden Kosten der Beklagten insgesamt zuzuweisen. Selbiges gilt für die Kündigung im Schreiben vom „16. Juli 2016“ (Urteilsanlage VI.), deretwegen sich die Parteien im Kammertermin am 23. September 2016 auf deren Hinfälligkeit verständigt hatten (s. oben, S. 6 [vor IV.]). Insoweit sind die Kosten in Anlehnung an die Grundsätze des § 91 a Abs. 1 Satz 1 ZPO[79] der Beklagten zugewiesen, weil nur dies der Billigkeit entspricht: Wegen der Schwangerschaft der Klägerin war die Kündigung objektiv gesetzwidrig, sodass die Klage (auch) insoweit zum Prozesserfolg geführt und die Beklagte dann nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO[80] ohnehin gehalten gewesen wäre, als insoweit unterlegener Teil die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

II. Was den Wert der Streitgegenstände für dieses Schlussurteil anbelangt, so hat die Kammer diesen – wie schon beim Teilurteil - aufgrund des § 61 Abs. 1 ArbGG[81] im Tenor festgesetzt. Dieser ist für die Zahlungsklage mit deren beziffertem Betrag (1.445,-- Euro) bemessen und für die Auflösungsklage nach den Gepflogenheiten der Praxis ohne Ansatz geblieben[82]. Die Kündigung (Urteilsanlage VI.) ist mit nochmals drei Monatsvergütungen der Klägerin (3 x 1.703,-- Euro [brutto] = 5.109,-- Euro) veranschlagt, woraus sich ein Gesamtwert von (1.445,-- Euro + 5.109,-- Euro = ) 6.554,-- Euro ergibt. Diesen verlautbart der Tenor zu V.

III. Hieraus und weiteren Überlegungen erklärt sich zugleich der Bezugspunkt der Kostenentscheidung im Tenor zu IV.: Da sich der Streitwert des Teilurteils (nach den damaligen Daten zum Monatsverdienst der Klägerin!) auf 3.861,-- Euro belief, denen sich hiesige 6.554,-- Euro nun hinzugesellt haben, ergibt sich ein Gesamtwert von (3.861,-- Euro + 6.554,-- Euro = ) 10.415,-- Euro.