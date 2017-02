ArbG Berlin : Fortgeltung eines Beschäftigungsanspruchs als Führungskraft

ArbG Berlin, Urteil vom 16.9.2016 – 28 Ca 5787/16

Volltext: BB-ONLINE BBL2017-436-5

unter www.betriebs-berater.de

Leitsätze

1. Überträgt der Arbeitgeber einem vertraglich als „Teamleiter“ ausgewiesenen (hier: Bank-) Mitarbeiter mit dem Hinweis auf künftig erneuerten Einsatz als Führungskraft durch bevorzugte Berücksichtigung seiner Bewerbung auf entsprechende Stellen mit dessen Zustimmung eine „vorübergehende“ Beschäftigung als (lediglich) „Fachreferenten und Verhinderungsvertreter des Teamleiters“, so aktualisiert sich der vertragliche Beschäftigungsanspruch des Betroffenen als „Teamleiter“ in spiegelbildlicher Anlehnung an die gesetzlichen Wertungen des Verjährungsrechts (§§ 194 Abs. 1, 195, 199 Abs. 1 BGB) regelmäßig spätestens nach Ablauf dreier Jahre.

2. Spätestens dann ist der Arbeitgeber auch rechtlich gehindert, dem Betroffenen stattdessen nunmehr durch einseitige Versetzung die Stelle eines (einfachen) „Referenten Kredit“ ohne Personalverantwortung zuzuweisen. Das gilt erst Recht, wenn der Betroffene neben seinen vertraglichen Rechten außerdem als schwerbehinderter Mensch den Schutz des § 81 Abs. 4 SGB IX genießt.

Sachverhalt

Es geht im Wesentlichen um – vertragsgerechte – Beschäftigung. - Vorgefallen ist folgendes:

I. Der (heute[1]) 44-jährige Kläger trat im November 1997 nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplom-Kaufmann[2] in die Dienste „des Konzerns“ der (damaligen) L. Berlin[3]. Hier absolvierte er eine Traineeausbildung in diversen Kreditbereichen[4], ehe ihn (wohl) der Vertragsarbeitgeber von Januar 1999 bis März 2001 in die damals noch als „Berlin-H. H. AG“ firmierende Beklagte als Kreditreferenten entsandte[5]. Nach einer Tätigkeit von April 2001 bis März 2002 als „Referent in der M&A-Abteilung“ bei der Muttergesellschaft kehrte er zum April 2002 wieder zur Beklagten zurück, die ihn zunächst mit den Aufgaben eines Controllers in der Gruppe Planung und Services des Bereichs Risikobetreuung betraute[6]. Hier übernahm er unter Schaffung einer neuen Vertragsurkunde (Kopie[7]: Urteilsanlage I.) per August 2002 die Position eines „Teamleiter[s] Grundsatzfragen“ im Bereich Workout (§ 1 Nr. 1 ArbV), der zu einem nicht festgestellten Zeitpunkt in „Risikobetreuung“ umbenannt wurde[8]. Hierfür bezog der Kläger bis zu den Ereignissen, die den Hintergrund des Rechtsstreits bilden, ein Monatsgehalt von zuletzt 8.380,85 Euro[9] (brutto).

II. Mit besagten „Ereignissen“ hat es folgendes Bewandtnis:

1. Aus Gründen und unter Begleitumständen, die nicht im Einzelnen ausgeleuchtet sind, kam es sechs Jahre später zu betrieblichen Umstrukturierungen, die die Beklagte vor das Problem stellte, mittlerweile zwei Teamleiter bei lediglich noch einer verfügbaren Organisationseinheit beschäftigen zu sollen[10]. Nun wandte sie sich unter dem 24. Februar 2009 (Kopie[11]: Urteilsanlage II.) mit der Bitte an den Kläger, in eine Versetzung als „Fachreferent“ im Grundsatzteam Risikobetreuung Immobilien einzuwilligen. Nachdem der Kläger wegen der sprachlichen Ausgestaltung entsprechender Abmachungen Änderungswünsche angemeldet hatte (Kopie[12]: Urteilsanlage III.), verständigten sich die Parteien unter dem 5. März 2009 in Form eines an den Kläger adressierten Briefes auf diesen Text (Kopie[13]: Urteilsanlage IV.):

„Interner Brief …

BETREFF: Funktionsaussetzung …

… wie bereits persönlich mit Ihnen besprochen, unterbreiten wir Ihnen aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen der Bank ein Versetzungsangebot in das neu zu schaffende Grundsatzteam Risikobetreuung Immobilien. Hier sollen Sie – beginnend mit dem 16.03.2009 – vorübergehende die Aufgaben eines Fachreferenten und Verhinderungsvertreters des Teamleiters wahrnehmen.

Wir sind uns bewusst, dass diese Versetzung b.w.w. mit dem Wegfall der bisherigen Führungsaufgaben, die Sie als Teamleiter Steuerung in der Abteilung Kreditmanagement Immobilien innehatten, verbunden ist.

Sobald eine Ihrem Profil entsprechende Teamleiterstelle vakant oder neu geschaffen wird, werden wir Ihre Bewerbung bevorzugt berücksichtigen. In diesem Kontext ist die Versetzung als umstrukturierungsbedingte temporäre Modifizierung Ihres weiterhin bestehenden Arbeitsvertrages zu verstehen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Versetzungsangebot annehmen könnten. Ihre Vergütung wird auch in der neuen Funktion unverändert bleiben. Das gleiche gilt für die Ihnen erteilte Prokura sowie die Kreditkompetenz. Das Diensthandy werden wir Ihnen auch weiterhin überlassen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die bisher geleistete Arbeit und sehen Sie bei entsprechend vorhandenen Vakanzen gern wieder für eine Führungsposition vor.

Wir verbinden dieses Angebot mit der Erwartung, dass Sie sich auch in der neuen Funktion voll für die Belange der Bank einsetzen und zum Erfolg des Unternehmens beitragen werden.

Ihr Einverständnis mit dieser Regelung wollen Sie bitte auf der beigefügten Zweitschrift dokumentieren“.

Dies unterschrieb der Kläger.

2. Wie es den Parteien in der Folgezeit miteinander erging, ist gleichfalls nicht näher ausgeleuchtet. Fest steht, dass die Beklagte dem Kläger seither weder eine Position mit Führungsverantwortung antrug, noch seine Bewerbungen auf vakante Stellen berücksichtigte[14]. Das gilt auch, nachdem die Beklagte das Grundsatzteam Risikobetreuung Immobilien unlängst aufgelöst hat[15]. - Mit Schreiben vom 11. März 2016 (Kopie[16]: Urteilsanlage V.) ließ sie ihn stattdessen folgendes wissen:

„Betreff

Ihre Versetzung in den Kreditbereich

… wir versetzen Sie hiermit mit Wirkung ab dem 14.03.2016 zunächst vorläufig sowie im Vorgriff auf ein arbeitsgerichtliches Zustimmungsersetzungsverfahren gegen den Betriebsrat, der Ihrer Versetzung aus Gründen nicht zugestimmt hat, die diesseits nicht akzeptiert werden können, in den Kreditbereich (KR 41).

Sie werden dort nach wie vor als Referent Kredit (Tätigkeitsschlüssel 5109) beschäftigt. Ihre Bezüge bleiben von der Versetzung ebenfalls unberührt.

In Anbetracht der vom Betriebsrat verweigerten Zustimmung müssen wir Sie allerdings darauf hinweisen, dass Ihre vorläufige Versetzung kraft gerichtlicher Entscheidung rückgängig gemacht werden muss, falls das Gericht die Gründe des Betriebsrats, mit denen er seine Zustimmung verweigert hat, für rechtmäßig erachtet.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die bisher geleistete Arbeit und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“.

III. Die so unterlegte „Freude“ teilt der Kläger nicht: Er nahm die Beklagte, die die Funktionsbezeichnung ihrer „Teamleiter“ unterdessen zum „Abteilungsleiter“ aufgewertet hatte[17] (Kopie[18] Mustertext: Urteilsanlage VI.), mit seiner am 10. Mai 2016 zugestellten Klage zunächst auf künftige Beschäftigung als Abteilungsleiter in Anspruch. Außerdem beantragte er die Feststellung, dass die vorerwähnte Versetzung in den Kreditbereich unwirksam sei. Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2016 hat er seine Rechtsschutzbegehren ergänzt und namentlich um den Antrag auf Feststellung erweitert, dass ihm bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Versetzung vom 11. März 2016 ein Zurückbehaltungsrecht an seiner Arbeitskraft zustehe. - Er hält das Vorgehen der Beklagten für vertragswidrig: Abgesehen davon, dass er auf Basis der Anordnung vom 11. März 2016 (Urteilsanlage V.) als „Referent“ unter einem Teamleiter arbeiten müsste, für dessen Position seine eigene Bewerbung selber zuvor als „überqualifiziert“ verworfen worden sei (s. oben, S. 4 Fn. 14), betreffe die dortige Referentenstelle Aufgaben, die mit dem Anforderungsniveau seines nach wie vor gültigen Arbeitsvertrags „nicht im entferntesten vergleichbar“ seien[19]. Daran ändere auch seine im März 2009 erklärte Bereitschaft (s. oben, S. 3; Urteilsanlage IV.) nichts, vorübergehend die Aufgaben eines Fachreferenten und Verhinderungsvertreters des Teamleiters des damals von der Beklagten neu geschaffenen Grundsatzteams Risikobetreuung Immobilien wahrzunehmen[20]. Mit der Auflösung dieser Organisationseinheit habe die Beklagte seiner so vereinbarten „Funktionsaussetzung“ selber den Boden entzogen[21]. Folglich müsse sie ihn nun wieder im vollen Umfang vertragsgemäß beschäftigen[22].

IV. Der Kläger beantragt zuletzt[23].

1. die Beklagte zu verurteilen, ihn als Abteilungsleiter zu beschäftigen;

hilfsweise,

die Beklagte zu verurteilen, ihn als Abteilungsleiter im Bereich Gesamtbanksteuerung und Rating zu beschäftigen;

höchst hilfsweise,

die Beklagte zu verurteilen, ihn als Abteilungsleiter „Unternehmenscontrolling (BHY-FI 2)“ zu beschäftigen;

2. festzustellen, dass seine mit Schreiben der Beklagten vom 11. März 2016 ausgesprochene Versetzung in den Kreditbereich (KR 41) unwirksam ist;

3. festzustellen, dass ihm wegen der rechtswidrigen Versetzung mit Schreiben vom 11. März 2016 bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diese Versetzung ein Zurückbehaltungsrecht an seiner Arbeitsleistung zusteht.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

V. Sie hält die Klageanliegen der Sache nach für insgesamt gegenstandslos[24]: Sie legt zunächst unter anderem Wert auf die Feststellung, dass sie sich aufgrund jüngster Umstrukturierungsmaßnahmen und des Wegfalls der vom Kläger seit 16. März 2009 besetzten Position per 29. Februar 2016 und der Verlagerung seiner Aufgaben in den Kreditbereich gezwungen gesehen habe, ihn dorthin als Referenten zu versetzen[25]. Dort werde er nicht nur dringend benötigt[26], die Stelle sei auch mit der von ihm bisher besetzten Position „gleichwertig“[27]. Im Übrigen habe die Vereinbarung vom 5. März 2009 (Urteilsanlage IV.), wie sie beteuert, „nach wie vor Bestand“ und sei durch die streitgegenständliche Versetzung namentlich „nicht abgeändert“[28]. Vielmehr sei derzeit bei ihr (Beklagte) „einfach keine Team-/Abteilungsleiterstelle vorhanden“, bei deren Besetzung sie den Kläger „bevorzugt berücksichtigen“ könne oder müsse[29]. Tatsächlich sei es ihr „nicht möglich“, ihm eine „freie und geeignete, seinem Profil entsprechende Abteilungsleiterstelle zuzuweisen“[30], was die Beklagte für zwei (wohl) ehemals vakante Leitungspositionen ihres Hauses zu untermauern sucht[31]. Außerdem dauere der Rechtsgrund der mit den Worten „b.a.w.“ (also: „bis auf Weiteres“ und somit ohne zeitliche Begrenzung[32]) bedungene „Vertragsänderung“ vom 5. März 2009 ohnehin fort: Immerhin habe man sich seinerzeit lediglich darauf verständigt, den Kläger bei einer „etwaigen zukünftigen Vakanz“ einer seinem Profil entsprechenden Stelle im Falle einer Bewerbung „bevorzugt“ zu berücksichtigen[33]. All dies stelle bei sachgerechter Auslegung nach Maßgabe der §§ 133[34], 157[35] BGB, wie die Beklagte meint, „keinesfalls einen unbedingten Rechtsanspruch“ oder „irgendeine Art von ,Zusicherung'“ dar[36]. Es bedeute allenfalls einen Anspruch auf eben „bevorzugte Berücksichtigung“ bei der Besetzung geeigneter Stellen, an denen es jedoch nun einmal fehle[37]. Im Ergebnis gelte daher, wie die Beklagte weiter meint, die Zustimmung des Klägers aus 2009 „unverändert fort, und zwar solange, wie keine entsprechende Vakanz“ bestehe[38].

VI. Hierzu erwidert der Kläger mit Schriftsatz vom 31. August 2016[39] unter anderem, die hiesige Abmachung vom 5. März 2009 (Urteilsanlage IV.) sei nicht im von der Beklagten referierten Sinn als einvernehmliche Vertragsänderung zu verstehen[40]. Jedenfalls könne sie sich darauf nicht zur Begründung der strittigen Versetzung berufen[41]: Diese belege vielmehr (arg. „temporäre Modifizierung Ihres weiterhin bestehenden Arbeitsvertrages“), dass der Arbeitsvertrag von 2002 (Urteilsanlage I.) weiterhin Gültigkeit habe[42]. Danach sei er (Kläger) nach wie vor Teamleiter[43] (heute: Abteilungsleiter). Hiervon habe er die Beklagte zum einen lediglich „vorübergehend“ und zum anderen nur für die im Text vom 5. März 2009 konkret genannte Position entbunden und sich damit keineswegs zu einer de facto nicht vertragsgemäßen Beschäftigung bereit erklärt[44]. Wenn die Beklagte nun also das Grundsatzteam Risikobetreuung Immobilien aus welchen Gründen auch immer in Wegfall geraten lasse, führe sie damit selber herbei, dass seine vorübergehende Bereitschaft, dort abweichend von seinem Vertrag beschäftigt zu werden, hinfällig werde[45].

VII. Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und auf deren Anlagen sowie auf den Inhalt der Sitzungsniederschrift verwiesen. Dies gilt für die Ausführungen des Klägers im vorerwähnten Schriftsatz vom 31. August 2016 nur mit der Maßgabe, dass die Beklagte dazu im Kammertermin am 16. September 2016 um Schriftsatzfrist hat bitten lassen, weil ihrer Bevollmächtigten das Schriftstück erst am 12. September 2016 zugegangen sei. Soweit hier daraus zitiert oder berichtet wird, geschieht dies daher nur zur Illustration. - Entsprechendes gilt für die Ausführungen der Beklagten im Schriftsatz vom 8. September 2016[46], zu denen der Kläger seinerseits kein ausreichendes rechtliches Gehör mehr erhalten hat.

Aus den Gründen

Der Klage kann ihr Erfolg nicht versagt bleiben. Das gilt für jedes der drei Rechtsschutzanliegen des Klägers. - Im Einzelnen:

A. Die Beschäftigung als Abteilungsleiter (Klageantrag 1.)

Der Kläger kann von der Beklagten verlangen, als Abteilungsleiter – nicht nur als „Referent Kredit“ (Urteilsanlage V.) - tatsächlich beschäftigt zu werden. Ihre Einwände ändern daran nichts:

I. Was zunächst den normativen Rahmen der Thematik anbelangt, so gehört es unter dem „Firmament der Grundrechtsordnung“[47] zu den heute essentiellen Einsichten der Judikatur der Gerichte für Arbeitssachen, dass der Arbeitnehmer namentlich als Ausfluss seines Grundrechtsschutzes im bestehenden Arbeitsverhältnis verlangen kann, nach Maßgabe der vertraglichen Regularien auch tatsächlich beschäftigt zu werden[48]. Er braucht sich – spätestens nach der wegweisenden Rechtsprechung des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aus dem Jahre 1985[49] - nicht darauf verweisen zu lassen, nach dem historischen Modell des Mietrechts[50] (§ 537 Abs. 1 Satz 1 BGB[51]: Gebrauchsverzicht) ein Dasein im – und sei es auch: bezahlten - „Wartestand“ zu fristen.

1. Warum das so ist, hat der Große Senat anschaulich herausgearbeitet; er sagt es so [52]:

„Das Grundgesetz hat in seinen Art. 1[53] und 2[54] die Würde des Menschen und dessen Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zu zentralen Werten unserer Verfassung erhoben. Das Leben des Arbeitnehmers wird zu einem ganz wesentlichen Teil durch das Arbeitsverhältnis bestimmt und geprägt. Sein Selbstwertgefühl sowie die Achtung und Wertschätzung, die er in seiner Familie, bei seinen Freunden und Kollegen und überhaupt in seinem Lebenskreis erfährt, werden entscheidend mitbestimmt von der Art, wie er seine Arbeit leistet. Die Arbeit in einem Arbeitsverhältnis stellt für den Arbeitnehmer … eine wesentliche Möglichkeit zur Entfaltung seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten und damit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit dar. Wird dem Arbeitnehmer diese Möglichkeit genommen, so berührt dies seine Würde als Mensch“.

a. Kompakter und mit klarerem Blick für die Realitäten[55] des Arbeitnehmerdaseins lässt es sich kaum ausdrücken. Aus den zitierten Worten spricht ein bemerkenswert[56] tiefes Verständnis für die psychosoziale Bedeutung der Gelegenheit für Menschen, sich in aktiver betrieblicher Wertschöpfung mit anderen Menschen geschätzt und verbunden zu sehen: Tatsächlich kombinieren die Aussagen des Großen Senats mit dem „Selbstwertgefühl“ des Einzelnen und erlebter „Achtung und Wertschätzung“ anerkannte Strukturelemente des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit psychischen Grundbedürfnissen (nicht nur!) von Berufstätigen. Im selben Sinne kennzeichnet Roman Herzog[57] die Arbeit als „eine Quelle von Selbstwertgefühl, von Selbstbestätigung, von innerer Zufriedenheit, auch von Sozialprestige“. Dem entspricht, wovon gesicherte Erkenntnisse der Humanwissenschaften seit langem künden: Die Versorgung mit den „Nährstoffen“ aus besagter Quelle bewirkt nicht nur den Aufbau menschlicher Identität [58]. Sie mobilisiert nicht zuletzt auch psychosoziale Kräfte, die die inneren Ressourcen von Menschen zur Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit maßgeblich stärken[59].

b. Dasselbe wirkt sich allerdings auch umgekehrt aus, nämlich wenn die besagte Quelle versiegt und die erwähnten Bedürfnisse dann notleidend werden. Wie gleichfalls überzeugende Erkenntnisse humanwissenschaftlicher Forschung – und im Grunde schon Selbsterfahrung oder Einfühlung - lehren, bleibt nämlich auch die Vernachlässigung dieser Bedürfnisse nicht ohne Folgen. Besonders der einseitig verfügte Ausschluss eines Einzelnen aus „seiner“ Gruppe pflegt den Betroffenen danach nicht nur in seinem personalen Geltungsanspruch zu kränken und so zum baren Kontrastprogramm zum intendierten Selbstwertgefühl (Großer Senat a.a.O.) zu geraten. Vielmehr löst solche Ausgrenzung im Adressaten typischerweise innere Spannungszustände („Stress“) aus, die über komplexe hormonelle Wirkungsketten ganze Kaskaden physiologischer[60] Begleitphänomene bis hinab auf die genetische Ebene des Organismus[61] zur Folge haben. Vermag der Betroffene die emotionale Last solchen Erlebens nicht aufgrund glücklicher Umstände dank gegenläufiger individueller Bewältigungspotentiale zu kompensieren, so ist seine - auch physische - Erkrankung nur eine Frage der Zeit[62]. – Die Ursache dessen hat unlängst Joachim Bauer[63] zutiefst markant noch einmal auf den Begriff gebracht: „Das Gehirn macht aus Psychologie Biologie. Psychische Belastungen können sich daher in körperlichen Veränderungen und auffälligen organischen Befunden äußern“.

c. Das hat es - gerade für den hiesigen Problemzusammenhang - in sich: Es führt in seinen Konsequenzen nämlich noch einen Schritt über die an sich schon wegweisende Judikatur des Großen Senats hinaus:

ca. Diese zeichnet sich darin aus, mit der Auslegung und Anwendung des einfachen Gesetzesrechts (hier: §§ 611 Abs. 1[64], 613 Satz 1[65], 241 Abs. 2[66] und 242[67] BGB[68]) nach Maßgabe der im zitierten Beschluss denn auch benannten[69] Grundrechte (hier: Art. 1 Abs. 1[70] und 2 Abs. 1[71] GG) ein seinerzeit eher noch singuläres Vorbild dessen zu sein, was in Gestalt der sogenannten Schutzpflichtenlehre[72] bekanntlich seit spätestens Anfang 1990[73] vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur allgemeinen methodischen Richtschnur erhoben worden ist. Nach ihren bereits in Art. 1 Abs. 3 GG[74] angelegten Geboten sind auch die Bestimmungen der Privatrechtsordnung durch die Fachgerichte im Lichte jener Grundrechte zu interpretieren, deren Schutzbereich im fraglichen Konflikt betroffen ist. Was der Große Senat des Jahres 1985 dabei nach dem damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand allerdings noch nicht berücksichtigen konnte, ist die erst aufgrund neuester hirnneurologischer Forschungen zutage geförderte Einsicht, dass die Problematik kränkenden Ausschlusses des Arbeitnehmers aus dem betrieblichen Sozialgeschehen auch enge funktionelle Bezüge zu den Gewährleistungen des Grundrechts in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG[75] aufweist. Es sind diese Zusammenhänge, die künftig verstärkte Beachtung auch bei der Würdigung von Rechtsstreitigkeiten über die tatsächliche Beschäftigung von Arbeitspersonen einfordern:

cb. Das Grundrecht in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gewährt den Schutz „körperlicher Unversehrtheit“ bekanntlich nicht allein gegen körperliche Einwirkungen, sondern – so das BVerfG schon Anfang des Jahres 1981 - „zumindest“ auch gegen solche psychischen Einwirkungen, „die in ihrer Wirkung körperlichen Einwirkungen gleichzusetzen“ sind[76]. Solche „Gleichsetzung“ erfahren dabei – wiederum nach den Worten des BVerfG - „jedenfalls“ Einwirkungen, „die das Befinden einer Person in einer Weise verändern, die der Zufügung von Schmerzen entspricht“[77]. Und es ist genau dieser Gesichtspunkt, der nach beeindruckenden Erkenntnissen der neueren hirnneurologischen Forschung mit ihren kernspintomographisch „bildgebenden“ Mitteln eine Brücke zur oben erwähnten Problematik des rigorosen Ausschlusses einzelner Menschen (bildhaft: „Platzverweis“) aus ihrem bisher in die Gruppe integrierten Aktivitätsschema schlägt: Nach diesen Erkenntnissen zeigten nämlich Probanden, die sich ohne eigenes Zutun (bildhaft: „Foulspiel“) sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sahen, in ihren hirnneurologischen Reaktionsmustern signifikante Übereinstimmungen mit Personen, denen körperlicher Schmerz zugefügt wurde[78].

cc. Beim aktuellen Forschungsstand erweist sich die nicht situativ unmittelbar nachvollziehbare Ausschaltung berufstätiger Menschen aus ihrem Teamzusammenhang mithin nicht nur – wie vom Großen Senat einfühlsam herausgearbeitet - als Thema der Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG. Es handelt sich vielmehr um einen zwischenmenschlichen Konflikt, der thematisch auch im Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG angesiedelt ist.

2. Das Gericht verkennt bei diesen Betrachtungen nicht, dass die umrissenen Phänomene psychosozialer Gefährdungen berufstätiger Menschen ihren Weg ins Blickfeld der Gerichte für Arbeitssachen[79] ursprünglich vor allem anhand von Konfliktlagen gefunden haben, in denen Zielpersonen ihre komplette Ausgrenzung aus ihrem betrieblichen Erlebniszusammenhang erfahren hatten. Das ist nicht kurzerhand gleichzusetzen mit Verhältnissen, in denen die betroffene Arbeitsperson – wie im hiesigen Streitfall – zwar keineswegs völlig in besagten „Wartestand“ verbannt (s. oben, S. 9 [vor 1.]), sondern tagtäglich durchaus in den Betrieb beordert, dort allerdings mit mehr oder minder unterqualfizierten Beschäftigungen verwendet werden, die diese wegen Verletzung ihrer Selbstachtung als demütigend empfinden (müssen). Der Unterschied beider Spielarten kränkender Herabsetzung bleibt jedenfalls oft graduell. Wie nicht zuletzt[80] „Bankenfälle“ aus neuerer Zeit[81] gezeigt haben, gehört es in manchen Bereichen des Arbeitslebens wohl zum Arsenal bei Bedarf aktivierter Führungstechniken, in Ungnade gefallenen Zielpersonen deren „Entbehrlichkeit“ durch signifikant vertragsferne Aufgabenstellungen möglichst unmissverständlich vor Augen zu halten. Nicht ohne Grund beklagt der Kläger hier unter anderem (s. oben, S. 5 [vor IV.]), mit der ihm zugewiesenen Tätigkeit im Ergebnis einer Position unterstellt zu sein, deren Übertragung ihm selber zuvor wegen eigener „Überqualifizierung“ verwehrt worden sei. - Um dabei keinesfalls missverstanden zu werden: Das befasste Gericht ist weit entfernt davon, die hiesige Beklagte zu verdächtigen, etwa schikanöse Absichten gegen den Kläger zu hegen. Dafür gibt es tatsächlich keinen Anhaltspunkt. Sinn der Übung ist es ausschließlich, das Bewusstsein für die psychosoziale Problematik deutlich unterwertigen Einsatzes für berufstätige Menschen zu schärfen, die nicht zuletzt am Arbeitsplatz Gelegenheit zur Selbstentfaltung und Erfüllung – und nicht anhaltende Herabsetzung - zu finden hoffen (s. dazu bereits BAG [GS] 27. Februar 1985 a.a.O.; s. oben, S. 9 [1.]).

II. Mit diesem Bezugsrahmen sind die Weichen zur rechtlichen Würdigung des hiesigen Rechtsschutzbegehrens des Klägers jedoch gestellt. Wie schon vorausgeschickt (s. oben, S. 8 [A.]), kann dieser von der Beklagten fordern, vertragsgerecht – also als Abteilungsleiter - beschäftigt zu werden. Zwar lässt die Beklagte das nicht gelten. - Das hilft aber nicht weiter:

1. Die Parteien streiten nicht darüber, dass die Beklagte den Kläger per August 2002 eigens unter Ausfertigung einer neuen Vertragsurkunde zum (damals noch) „Teamleiter“ befördert (Urteilsanlage I.) und damit seine Rolle im betrieblichen Sozialgeschehen nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Personalverantwortung (Kopie Zwischenzeugnis[82]: Urteilsanlage VII.) auf eine neue Stufe gehoben hat. Sie streiten auch nicht darüber, dass er sich im Jahre 2009 gleichwohl bereitgefunden und dies auch durch Unterschrift besiegelt hat (Urteilsanlage V.), interimshalber die Rolle eines „Fachreferenten und Verhinderungsvertreter des Teamleiters“ im Grundsatzteam Risikobetreuung Immobilien zu übernehmen. Allerdings sind sie gegensätzlicher Meinung darüber, welche Tragweite der seinerzeit gefundenen Problemlösung (s. oben, S. 2-3 [II.1.]) für die angestammten Vertragsrechte des Klägers als „Teamleiter“ (Abteilungsleiter) zukomme.

2. Die Überprüfung der so aufgeworfenen Fragen ergibt, dass der Kläger – spätestens – seit März 2012 wieder ein wohlerworbenes Recht darauf hat, in seine ursprüngliche vertragliche Position (nun) als „Abteilungsleiter“ zurückzukehren. - Der Reihe nach:

a. Es führt bei der Lektüre des „Internen Briefs“ vom 5. März 2009 (Urteilsanlage V.) allerdings kein Weg daran vorbei, dass die Beklagte ihm darin keinen konkreten Zeitpunkt benannt hat, zu dem sich die Hilfeleistung im damals neugeschaffenen „Grundsatzteam“ erledigt haben werde. Das bedeutet allerdings nicht, dass er damit de facto und mit dem Segen des Rechts auf den „Sankt Nimmerleinstag“ verwiesen werden könnte.

aa. Die Beklagte macht es sich nämlich umgekehrt auch zu leicht (s. oben, S. 7 [vor VI.]), auf lediglich dieses Textbild zu verweisen, um sodann nur noch schulterzuckend zu beteuern, sie habe eben leider nichts „Passendes“ für den Kläger. Wie sie an sich keineswegs verkennt, sind bei der Auslegung von Willenserklärungen in der Tat die Grundsätze der §§ 133[83] und 157[84] BGB zu beachten, die nicht zuletzt gebieten, auch Treu und Glauben gebührend zu wahren. Im Lichte dessen bleibt hier zu veranschlagen, was schon der Kläger der Beklagten – wenn auch vergeblich – vor Augen zu führen versucht hat (s. oben, S. 7-8 [VI.]): Danach ist sein vertraglicher Besitzstand (Urteilsanlage I.) mit der Abmachung vom 5. März 2009 alles andere als ersatzlos abgelöst. Vielmehr betont der Text in aller wünschenswerten Deutlichkeit, dass besagte Versetzung als lediglich „umstrukturierungsbedingte temporäre Modifizierung“ des weiterhin bestehenden bestehenden Vertragswerks zu verstehen sei. Schon eingangs wird herausgestellt, dass die neue Funktion nur „vorübergehend“ auszufüllen, und sodann nochmals – doppelt – betont, dass er als objektiv (wohl) hochbewährte Führungskraft (s. Kopie Zwischenzeugnis vom 15. März 2009[85]: Urteilsanlage VII.) weiterhin auf ungeteilte Unterstützung der Unternehmensleitung rechnen könne: So solle seine Bewerbung bei entsprechender Vakanz nicht nur „bevorzugt“ berücksichtigt werden; vielmehr sei er in diesem Falle auch „gern wieder für eine Führungsposition“ vorgesehen. - Sollen Worte einen Sinn behalten, so war damit schon textlich alle Vorsorge dafür getroffen, beim Adressaten ein Sicherheitsgefühl für seine Führungsperspektiven im Hause zu stiften. Unterstrichen wird die hiermit geweckte Erwartung schließlich noch durch die Form der Ansprache: Diese erweckt als persönlicher Brief an den Kläger zusätzliches Vertrauen in die damals ungeteilte Aufrichtigkeit seiner Gesprächspartner.

ab. Kann es auf solchem Hintergrund allenfalls noch um die Frage gehen, ab wann der Kläger nun redlicherweise damit rechnen könne, aus seiner so begründeten Anwartschaft auf eine Teamleiterstelle verwertbare Rechte herleiten zu können, so scheint guter Rat zwar auf den ersten Blick teuer. Es darf angesichts aller Dynamik des Umstrukturierungsgeschehens in der Bank aber auch festgestellt werden, dass es treuwidrig wäre, den Kläger nun Jahr um Jahr und letztlich auf besagten „Sankt Nimmerleinstag“ zu vertrösten. Die Kammer hält es insofern für ebenso diskutabel wie ratsam, sich in zeitlicher Hinsicht an den gesetzlichen Verjährungsfristen zu orientieren: Wenn danach das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (s. § 194 Abs. 1 BGB[86]), sogenannter Verjährung regelmäßig binnen dreier Jahre nach Entstehung des Anspruchs unterliegt (§§ 195[87], 199 Abs. 1[88] BGB), bietet es sich – spiegelbildlich – an, die Verpflichtung der Beklagten, ihren Vertrauen beanspruchenden Worten im Schreiben vom 5. März 2009 auch zählbare Taten folgen zu lassen, auf dieselbe Zeitspanne auszurichten. Erkennt man dies an, so war die Beklagte spätestens ab 1. Januar 2013 gehalten, sich aktiv um die Einlösung des dem Kläger erteilten Versprechens zu kümmern. Erst Recht hatte dies folglich – wie wiederum schon der Kläger zu bedenken gegeben hat (s. oben, S. 5 [vor IV.]) - äußerstensfalls zu dem Zeitpunkt geschehen müssen, zu dem sie die ihm seinerzeit zugeteilte Organisationseinheit sodann wiederum aufgelöst hat.

ac. Spätestens jetzt kann ihm danach ein - einklagbarer - Anspruch auf tatsächliche Beschäftigung als „Abteilungsleiter“ nicht mehr verwehrt werden.

b. Den Konsequenzen entgeht die Beklagte weder mit dem Einwand, sie habe nun eben anderweit über seinen Einsatz disponiert, noch mit der gleichfalls schon erwähnten Beteuerung, keine „passende“ Stelle für ihn zu haben:

ba. Was zunächst ihre Dispositionsmacht betrifft, so enthält der maßgebliche Arbeitsvertrag (Urteilsanlage I.) schon keinen Versetzungsvorbehalt. Soweit der Beklagten daher ein Weisungsrecht im Sinne des § 106 Satz 1 GewO[89] vorschweben sollte, fände dieses seine Schranke folglich in der vertraglichen Fixierung des Aufgabenbereichs des Klägers als „Teamleiter“ (§ 1 Nr.1 ArbV). Aber selbst wenn § 106 Satz 1 GewO ein Anwendungsfeld eröffnete, wäre der Beklagten damit hier nicht geholfen: Insoweit haben die Gerichte für Arbeitssachen bekanntlich schon vor mehr als 50 Jahren klargestellt, dass die Grenze solcherart beanspruchter Dispositionsmacht überschritten ist, wenn zwar – wie hier - die bisherige Vergütung nominell beibehalten wird, die dem Arbeitnehmer zugedachten Tätigkeiten sich im Vergleich zu seinen bisherigen Aufgaben jedoch als geringwertiger darstellen[90]. Dass genau dies beim Entzug bisheriger Führungsverantwortung der Fall ist, ist nicht nur ohnehin evident. Vielmehr hatte die Beklagte mit der genau hierauf bezogenen Passage ihres Briefs vom 5. März 2009 unmissverständlich bekundet, dass sie sich gerade dieses Umstandes wohlbewusst war und eben deshalb dem ihm damals angetragenen „Opfer“ erklärte Wertschätzung zollte. Ob sich hingegen die dem Kläger jüngst zugedachten Aufgaben (Urteilsanlage V.) dem eine „Fachreferenten und Verhinderungsvertreters“ (Urteilsanlage IV.) gleichwertig seien, wie sie im Rechtsstreit wiederholt beteuert (s. oben, S. 6 [V.1.]), ist für die hier stattdessen allein maßgebliche Frage nach dem „Sozialbild“[91] seiner vorherigen Stellung als Führungskraft ohne Bedeutung.

bb. Soweit die Beklagte des Weiteren behauptet (s. oben, S. 6-7 [V.]), es sei ihr „nicht möglich“, dem Kläger eine geeignete Stelle zuzuweisen, kann auf sich beruhen, was davon in tatsächlicher Hinsicht und namentlich dem Streit der Parteien über die Befähigung des Klägers zu halten wäre, die in seinen Hilfsanträgen angesprochenen Positionen auszufüllen. Denn jedenfalls stellt sie ihr Licht hier schon aus Rechtsgründen unnötig unter den Scheffel. Zum Verhältnis des allgemeinen Beschäftigungsanspruchs und den betrieblichen Ressourcen hat bekanntlich der Zweite Senat des BAG der dortigen Arbeitgeberin bereits vor mehr als 60 Jahren[92] auf exakt denselben Einwand hin entgegengehalten, sie könne sich ihrer Beschäftigungspflicht nicht durch einseitige Organisationsmaßnahmen entziehen: Sie habe ihren Betrieb vielmehr „so einzurichten“, dass die Klägerin ihre Tätigkeit weiter ausüben könne[93]. Dem entspricht die Judikatur der Gerichte für Arbeitssachen in der Folgezeit[94] und bis heute[95]. - Nichts anderes muss folglich auch die hiesige Beklagte gegen sich gelten lassen.

c. Hätte der Kläger nicht schon aufgrund der im Brief vom 5. März 2009 rechtsgeschäftlich bekundeten Haltung der Beklagten einen durchsetzbaren Anspruch auf Reaktivierung als „Abteilungsleiter“, so ergäbe sich dieselbe Rechtsfolge hier noch unter einem anderen Blickwinkel. So hat der Kläger nämlich der Sache nach schon in der Klageschrift darauf verwiesen[96], dass er als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Abs. 2 SGB IX[97]) anerkannt sei[98]. Verhält es sich so, dann gelten für ihn nicht zuletzt die spezifischen Förderungspflichten des § 81 Abs. 4 SGB IX[99]. Daraus erwächst für den Arbeitgeber bekanntlich eine Fülle besonderer Verpflichtungen zur Rücksichtnahme, die nicht zuletzt auf entsprechende Obliegenheiten zur Anpassung der Arbeitsorganisation[100] hinauslaufen[101]. Spätestens hiernach wäre es für die Beklagte nicht mehr damit getan, stereotyp zu behaupten, nach wie vor für den Kläger nichts „Passendes“ zu haben, ohne eingehend darzustellen, welche Anstrengungen sie mit dem Willen zur Abhilfe gegen die bekundete Mangellage eigentlich entfaltet habe.

III. Die Folgen dieser Befunde verdeutlicht der Tenor zu I. des Urteils.

B. Die Direktive vom 11. März 2016 (Klageantrag 2.)

Dem Kläger kann der Erfolg seiner Rechtsschutzbegehren auch nicht versagt bleiben, soweit er die Feststellung begehrt, dass die hiesige Versetzung vom 11. März 2016 in den Kreditbereich (s. oben, S. 4 [2.]; Urteilsanlage V.) unwirksam sei:

I. Zwar bedarf die dafür gewählte Antragsform aufgrund der § 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG[102], §§ 495 Abs. 1[103], 256 Abs. 1[104] ZPO eines besonderen sogenannten Feststellungsinteresses. Dieses macht die Beklagte dem Kläger aber zu Recht nicht streitig: Denn von der Frage, ob er sich der so erteilten Anordnung zu fügen hat oder nicht, hängen weitreichende Konsequenzen für die wechselseitigen Berechtigungen und Verpflichtungen ab, über deren gemeinsamen rechtlichen Ausgangspunkt – nämlich die „Wirksamkeit“ (besser: Verbindlichkeit) der Weisung - Klarheit herrschen sollte. Da solche Klarheit jedoch am ehesten durch ein auf genau darauf gerichtetes Antragsbegehren hergestellt werden kann, entspricht es folglich allen Geboten der Prozesswirtschaftlichkeit, hier eben genau diese Frage zur gerichtlichen Entscheidung zu stellen[105].

II. In der Sache selbst kann zur Vermeidung entbehrlicher Wiederholungen im vollen Umfange auf die Ausführungen zum Beschäftigungsanspruch als „Abteilungsleiter“ (S. 17-18 [A.II.2 ba.]) verwiesen werden. - S. zum Umstand, dass die Weisung auch nicht etwa bis auf Weiteres zu befolgen wäre, sogleich im Folgetext (S. 23-24 [C.II.2.]).

III. Fazit daher: Tenor zu II.

C. Das Leistungsverweigerungsrecht (Klageantrag 3.)

Schließlich ist dem Kläger auch nicht das Recht abzusprechen, der Beklagten bis zur vertragsgerechten Beschäftigung seine Arbeitskraft vorzuenthalten:

I. Was das auch insofern benötigte Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO; dazu schon oben, S. 21 [B.I.]) anbelangt, so ist dieses in gleicher Weise anzuerkennen wie beim vorigen Antrag, und zwar letztlich aus denselben Gründen: Wie bereits erwähnt[106], unterfällt die Befugnis einer Arbeitsperson, sich einer Leistung, die sie nicht vertraglich als geschuldet „versprochen“ hat (§ 611 Abs. 1 BGB[107]), dem Schutzbereich ihres Grundrechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG[108]). Das hat die befasste Kammer in einem Urteil aus dem Mai 2006 entwickelt[109]. Darauf wird verwiesen. Dies gebietet effektiven Rechtsschutz, der nicht zuletzt auf Anerkennung des hiesigen Feststellungsinteresses angewiesen ist.

II. Besagtes Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB[110] analog[111]) ist dem Kläger auch zuzubilligen:

1. Dass die Beklagte gehalten ist, dem Kläger eine Tätigkeit als „Abteilungsleiter“ zuzuweisen, ergibt sich vollumfänglich bereits aus den Ausführungen zum Beschäftigungsanspruch (s. oben, S. 8-20 [A.]), auf die daher gleichfalls verwiesen werden kann.

2. Dem kann die Beklagte auch nicht durch Hinweis auf eine – einstweilen - vereinzelt gebliebene Entscheidung des Fünften Senats des BAG aus dem Februar 2012[112] ausweichen. Zwar wird ist dort die Ansicht vertreten, dass ein Arbeitnehmer unter Umständen an eine objektiv unverbindliche Weisung vorläufig gebunden, bis durch ein rechtskräftiges Urteil die Unverbindlichkeit der fraglichen Leistungsbestimmung festgestellt sei[113]. Abgesehen davon jedoch, dass die hiesige Sachlage von dem so aufgestellten Grundsatz schon deshalb nicht berührt wird, weil es hier nicht um die (bloße) „Unbilligkeit“ der Versetzung vom 11. März 2016 geht, sondern diese wegen Überschreitung der der Beklagten vertraglich gezogenen Verwendungsgrenzen für den Kläger (Urteilsanlage I.) unwirksam (richtiger: „unverbindlich“) ist, begegnet die Judikatur des Fünften Senats auch in der Sache zutreffender Kritik bei den Instanzgerichten[114] und im Fachschrifttum[115]. Das ist an dieser Stelle nicht zu vertiefen. Immerhin mag neben prinzipielleren Einwänden zur Funktion hiesiger richterlicher Billigkeitskontrolle beiläufig angemerkt werden, dass typischerweise obendrein auch niemand voraussehen kann, ob eine objektiv inakzeptable Weisung vom letztinstanzlich einmal befassten Gericht gegebenfalls als „unbillig“ oder „vertragswidrig“ verworfen wird[116]. Damit ist die Zielperson letztlich gezwungen, selbst rechtlich offensichtlich suspekte Weisungen sicherheitshalber zu befolgen[117], was sich ein weiteres Mal in Konflikt mit den bereits wiederholt angesprochenen Geboten des Grundrechtsschutzes[118] bringt[119]. - Dieser Rechtsprechung kann somit nicht gefolgt werden.

III. Ergebnis: Tenor zu III.

D. Kosten und Streitwerte

Für Kosten und Streitwerte lässt es sich kurz machen:

I. Soweit das Gericht auch ohne bekundeten Wunsch der Parteien über die Verpflichtung zur Tragung der Kosten seiner Inanspruchnahme entschieden hat, bedurfte es hierzu keines Antrags (§ 308 Abs. 2 ZPO[120]). Diese Kosten hat es nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO[121] der Beklagten zuweisen müssen, weil diese im Rechtsstreit unterlegen ist (Tenor zu IV.).

II. Den Wert der Streitgegenstände hat das Gericht aufgrund des § 61 Abs. 1 ArbGG[122] im Tenor festgesetzt und für jeden der Anträge mit einer Monatsvergütung des Klägers bemessen. Das macht folglich (3 x 8.380,85 Euro = ) 25.142,55 Euro und erklärt den Tenor zu V.).